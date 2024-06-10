Sakarya'da genç adam tartıştığı kişiyi bıçaklayarak kayıplara karıştı

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Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde 24 yaşındaki genç, tartıştığı 48 yaşındaki adamı bıçaklayarak kayıplara karıştı.

Yazılıgürgen Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, M.G. (24), tartıştığı 48 yaşındaki A.S'yi bacağından bıçakladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye aevk edilirken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. - SAKARYA