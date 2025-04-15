Sakarya\'da Genç Kadın düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi'nde Ü.K isimli 23 yaşındaki kadın, bir iş merkezinin ikinci katından beton zemine düştü.

VATANDAŞLAR KANLAR İÇİNDE KALAN KADININ YANINA KOŞTU

Vatandaşlar kanlar içinde kalan kadının yanına koşarak yardım etmeye çalışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

İkinci kattan düşerek yaralanan kadının annesinin hastane önünde, "Oy kuzum" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.