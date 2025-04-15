Sakarya'da Genç Kadın düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Genç Kadın düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde 23 yaşındaki kadın, ikinci kattan düşerek yaralandı. Acı feryat.

15.04.2025 16:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Arifiye ilçesine bağlı Arifbey Mahallesi'nde Ü.K isimli 23 yaşındaki kadın, bir iş merkezinin ikinci katından beton zemine düştü.

Sakarya'da Genç Kadın İkinci Kattan Düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı

VATANDAŞLAR KANLAR İÇİNDE KALAN KADININ YANINA KOŞTU

Vatandaşlar kanlar içinde kalan kadının yanına koşarak yardım etmeye çalışırken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı kadın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sakarya'da Genç Kadın İkinci Kattan Düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı

ANNESİNİN FERYADI YÜREKLERİ DAĞLADI

İkinci kattan düşerek yaralanan kadının annesinin hastane önünde, "Oy kuzum" diyerek feryat etmesi ise yürekleri dağladı. Kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'da Genç Kadın İkinci Kattan Düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı
Sakarya\'da Genç Kadın düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı
Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Hastane, Arifiye, Sakarya, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Genç Kadın düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı Tırın altına giren araçtan kendi imkanlarıyla çıktı
Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı Efeler Belediyesi, Çalışan Maaşlarını Ödeyemeyeceğini Açıkladı
Villada Sinem’i öldüren katilin kaçışı kamerada Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada
Altına yatırım yapanlar dikkat Dev bankaların tek bir beklentisi var Altına yatırım yapanlar dikkat! Dev bankaların tek bir beklentisi var
Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler Döner imalathanesinde mide bulandıran görüntüler
Beşiktaş, eski başkan Hasan Arat’ın yumruklandığı olayla ilgili soruşturma başlattı Beşiktaş, eski başkan Hasan Arat'ın yumruklandığı olayla ilgili soruşturma başlattı
Türk devletleri ’Turan Özel Ekonomik Bölgesi’ni kurmayı planlıyor Türk devletleri 'Turan Özel Ekonomik Bölgesi'ni kurmayı planlıyor
Romain Saiss: Beşiktaş’tan ayrılabilmek için kendi yerime sol stoper aradım Romain Saiss: Beşiktaş'tan ayrılabilmek için kendi yerime sol stoper aradım
Mattia Ahmet Minguzzi’nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarını tahrip eden şahıs yakalandı
Trump, Zelenskiy’i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir Trump, Zelenskiy'i beceriksizlikle suçladı: Kazanamayacağın bir savaşa girişmemeniz gerekir
Hulusi Belgü: Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor Hulusi Belgü: Her Galatasaray maçını kazanmak bize büyük bir mutluluk veriyor

16:30 İnan Kıraç’ı yakan cevaplar Adli Tıp raporu ortaya çıktı İnan Kıraç'ı yakan cevaplar! Adli Tıp raporu ortaya çıktı
15:27 Kabine toplantısı başladı Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede
15:07 Özel’den Bahçeli’nin “İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı“ çağrısına yanıt Özel'den Bahçeli'nin "İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı" çağrısına yanıt
14:22 Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi Naaşı 3 yıl sonra bulunan şehidin son isteği yerine getirildi
14:11 Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül’ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti
22:38 Berkin Elvan’ın Ailesine Hakaret Cezası Berkin Elvan'ın Ailesine Hakaret Cezası
22:28 Minguzzi’nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıstan skandal savunma
22:12 Türk futbolunda bir ilk Merih Demiral, tarihe geçti Türk futbolunda bir ilk! Merih Demiral, tarihe geçti
22:10 Bolu’da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak Bolu'da su faturalarında yeni dönem: Zenginden daha çok, fakirden daha az alınacak
22:10 21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı 21 yaşındaki damat, kaynanasını hamile bıraktı
22:09 İBB Meclisinde yolsuzlukların araştırılması teklifi CHP’li üyelerin oylarıyla reddedildi İBB Meclisinde yolsuzlukların araştırılması teklifi CHP'li üyelerin oylarıyla reddedildi
22:00 Eyüpspor, Adana Demirspor’u 6-0 yendi Eyüpspor, Adana Demirspor'u 6-0 yendi
21:47 Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger’den konkordato başvurusu Türk otomotiv sektörünün köklü firması Weger'den konkordato başvurusu
21:47 Dünyanın en iyi takımlarından biri Berke Özer için İstanbul’da Dünyanın en iyi takımlarından biri Berke Özer için İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2025 17:21:58. #7.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Genç Kadın düştü, Annesinin Feryadı Yürekleri Dağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement