Sakarya'da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Sakarya'da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'nın Erenler ve Adapazarı ilçelerinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda 5 kilo 490 gram sentetik cannabinoid maddesi, bin 183 adet sentetik ecza ilacı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 183 bin 900 TL, 900 Dolar ve 55 Euro ele geçirildi. Ayrıca aramalarda uyuşturucu madde satmak için kullanılan poşetler, teraziler, ruhsatsız silahlar ve mühimmatlar da bulundu.

12.07.2024 16:43
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Sakarya'nın Erenler ve Adapazarı ilçelerinde polis ekiplerince gerçekleştirilen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken; 5 kilo 490 gram sentetik cannabinoid maddesi, bin 183 adet sentetik ecza ilacı ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 183 bin 900 TL, 900 Dolar ve 55 Euro ele geçirildi.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğün ekipleri şehirde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Erenler ve Adapazarı ilçelerinde 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. 12 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı operasyonlarda şahısların yapılan üst, araç ve ikamet aramalarında; 5 kilo 490 gram sentetik cannabinoid maddesi, bin 1183 adet ecza ilacı, 50 adet uyuşturucu madde satmak için kullanılan poşet ve alüminyum folyo, 31 gram metamfetamin maddesi, 4 adet hassas terazi, 7 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 211 adet fişek, 21 adet kartuş, 12 adet şarjör ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen 183 bin 900 TL, 900 Dolar ile 55 Euro ele geçirildi.

Öte yandan, 1 şahsın uyuşturucu, hırsızlık ve yaralama suçlarından 16 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, 1 şahsın kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde sayın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan arandığı, 1 şahsın ise hakaret suçundan arandığı da tespit edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Gerçekleştirilen Uyuşturucu Operasyonlarında 12 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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