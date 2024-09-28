Sakarya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Sakarya\'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon

Van'dan İstanbul'a giden tırda 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı, 2 kişi tutuklandı.

28.09.2024 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Van'dan, İstanbul'a yola çıkan ve içerisi göçmen kaçakçısı dolu olan tır Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde durduruldu. 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatörün yakalandığı operasyonda 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yakalanan göçmen kaçakçıları ve organizatörlerin tırdan çıkarılma anı ise dikkatlerden kaçmadı.

Sakarya'da kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde operasyonlar sürüyor. Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan, İstanbul iline doğru yola çıkan tırın içerisinde göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan tır, Hendek ilçesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu. Tırın içerisinde 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Şüphelilerden M.A.A. (45), gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 organizatör B.A. (29) ve İ.H.B. (31) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehirde göçmen kaçakçılığına göz açtırmayan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan 'göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin' her türlüsü ile mücadelenin artarak devam edeceği bildirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, sakarya, Göçmen, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:58 Prens Selman’dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil Prens Selman'dan Filistinlilerin yüreğini yaralayan çıkış: Umurumda değil
21:01 Cimbom son dakikada yıkıldı Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı Cimbom son dakikada yıkıldı! Galatasaray, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldı
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
20:23 Suikastın perde arkası ortaya çıktı Netanyahu, Nasrallah’ı sinsice oyuna getirmiş Suikastın perde arkası ortaya çıktı! Netanyahu, Nasrallah'ı sinsice oyuna getirmiş
19:52 Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi Ahu Tuğba’nın kızının verdiği cevap olay Skandal görüntülerdeki isim helallik istedi! Ahu Tuğba'nın kızının verdiği cevap olay
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 07:51:15. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Göçmen Kaçakçılarına Operasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement