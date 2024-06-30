Sakarya'da Husumetli İki Grup Arasında Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde husumetli oldukları öne sürülen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Çaykışla Mahallesi'nde meydana gelen olayda, B.G. ve O.G. ile aralarında husumet olduğu öne sürülen Ö.T. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavga dönüşen tartışmada, B.G. (57) yanında bulunan av tüfeği ile Ö.T. (51), A.T. (17) ve S.T.'yi (22) ateş ederek yaraladı. Kavgada, O.G. (28) isimli kişi de yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen ekipler, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları hastaneye sevk etti. Şüpheli B.G. ve O.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA