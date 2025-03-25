Sakarya'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından izinsiz gösteri yapan ve "dağılın" ikazını dinlemeyen grup, polisin müdahalesiyle dağıtılırken, 15 kişi gözaltına alındı.
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Sakarya'da izinsiz gösteri yapan grup kampüs çevresinde toplandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin "dağılın" ikazını dinlemeyen grup polisin müdahalesiyle dağılırken, 15 kişi gözaltına alındı. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da İzinsiz Gösteri: 15 Gözaltı - Son Dakika
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