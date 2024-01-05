Sakarya\'da Jandarma Ekiplerinin Aralık Ayı Faaliyet Raporu Yayınlandı

Sakarya'da jandarma ekiplerinin Aralık ayında gerçekleştirdikleri denetim ve operasyonların faaliyet raporu yayınlandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı sorumluluk bölgesinde huzur ve güvenin sağlanması amacı ile denetimlerini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerinin Aralık ayında gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin raporu yayınlandı. Jandarma Asayiş Şube Müdürlüğünce 7 bin 399 asayiş devriye faaliyeti düzenlendi. Çeşitli suçlardan aranan 631 şahıs yakalanırken, 40 tabanca, 19 av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 4 kesici ve delici alet ile 804 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğünce 261 olaya müdahale edildi. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; 996 gram kubar esrar, 38 gram kenevir tohumu, 57 gram kokain, 2 adet hassas terazi, 40 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 6 adet muhtelif sahte belge, 21 kilogram tütün, 16 bin 414 adet makaron, 1 adet makaron makinesi, 27 adet elektronik sigara, 14 adet cep telefonu, bin 100 Euro para ele geçirilirken, 478 şahıs ise yakalandı. Yakalanan şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince PKK/KCK terör örgütüne üye olmak suçundan 3 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan yakalanan 1 şahısta tutuklanarak cezaevine gönderildi. Siber Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen sanal devriyeler esnasında ise sosyal medya üzerinden yapılan suç içerikli paylaşımlara yönelik tespit edilen 6 şahıs yakalandı. Şahıslar, çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. Ayrıca 31 yasadışı bahis, 2 fishing (oltalama), 3 müstehcen içerikli internet sitesi engellendi.

Trafikte 5 milyon 430 bin TL ceza yazıldı

Trafik güvenliğinin arttırılması ve korunması için Trafik Şube Müdürlüğünce karayolları üzerinde Jandarma Trafik Timleri tarafından 4 bin 575 uygulama gerçekleştirildi. Bu uygulamalarda 123 bin 787 araç kontrol edildi. 897 araç trafikten men edilirken, 3 bin 194 adet cezai işlem olmak üzere toplamda 5 milyon 430 bin 477 TL ceza yazıldı. - SAKARYA