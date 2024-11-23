Sakarya'nın Arifiye ilçesinde otobüsten inen ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak tarlaya kaçan 6 kaçak göçmen uyarı ateşi açılarak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Arifiye ilçesinde otobüsten inen 6 kaçak Afgan, bölgede devriye atan polislere yakalandı. Ekiplerin 'dur' ihtarına uymayarak tarlaya kaçan 6 kaçak göçmen, polisin uyarı ateşi ile durduruldu. Gözaltına alınan şahısların, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilmesi bekleniyor. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Kaçak Göçmenler Uyarı Ateşi ile Yakalandı - Son Dakika
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