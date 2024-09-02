Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, Cadde 2 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
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Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, Cadde 2 Saat Kapalı Kaldı

Akyazı\'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, Cadde 2 Saat Kapalı Kaldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastanelere sevk edilirken, kaza nedeniyle trafik 2 saat süreyle kapalı kaldı. Olayda, yaralılardan 4'ünün Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu öğrenildi.

02.09.2024 21:47
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle cadde yaklaşık 2 saat trafiğe kapandı. Kazaya karışan otomobillerin birinde bulunan 4 kişinin Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ve vardiyaya gittikleri öğrenildi.

Vakıf Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, A.A. idaresindeki 54 AAL 956 plakalı Toyota marka otomobil ile S.Ş. idaresindeki 59 AEB 681 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Araçların adeta hurdaya döndüğü kazada 4'ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği kazada yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında çeşitli hastanelere sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatılırken kaza sebebiyle yaklaşık 2 saat kapalı kalan trafik araçların yoldan kaldırılması ve temizlik işlemleri sonrasında normal seyrine döndü. Ayrıca, kazaya karışan otomobillerin birinde bulunan 4 kişinin Hendek Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olduğu ve vardiyaya gittikleri öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, Cadde 2 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akyazı'da Trafik Kazası: 7 Yaralı, Cadde 2 Saat Kapalı Kaldı - Son Dakika
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