Sakarya'da kaldırımda yürüyen adliye personeli otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sakarya'da kaldırımda yürüyen adliye personeli otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya\'da kaldırımda yürüyen adliye personeli otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti

Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden Karasu Adliyesi personeli Zahide Saatçi (58) için adliye önünde tören düzenlendi.

26.04.2024 17:10
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde kaldırımda yürüdüğü esnada otomobilin çarpması neticesinde hayatını kaybeden Karasu Adliyesi personeli Zahide Saatçi (58) için adliye önünde tören düzenlendi. Saatçi'nin ayakta durmakta zorluk çeken yakınları Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza, sabah saat 08.49'da Kocaali-Karasu D-010 duble yolu Aşağı Aziziye Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yolun kenarında bulunan kaldırımda yürüyen ve adliye personeli olduğu öğrenilen 58 yaşındaki Zahide Saatçi'ye, yolda hızla ilerlediği esnada lastiği patlayarak kontrolden çıkan E.E. idaresindeki 54 AGG 236 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce savrulan talihsiz kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Taklalar atarak durabilen ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü de kazada yaralandı.

Adliyede düzenlenen törende gözyaşları sel oldu: Cenazesi Sinop'a gönderildi

Hayatını kaybeden talihsiz kadın için Karasu Adliyesi'nde bir tören düzenlendi. Törene; Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, hakimler, savcılar ve adliye personeli ile Saatçi'nin yakınları katıldı. Saatçi'nin yakınları, Türk bayrağına sarılı tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Eba Nevfel Uçar, törende yaptığı konuşmada, "Kıymetli mesai arkadaşımız Zahide Saatçi'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Karasu Adliyemize ve tüm yargı camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Zahide Saatçi'nin cenazesi, yapılan duaların ardından toprağa verilmek üzere memleketi olan Sinop'a gönderildi.

Şehit edilen kardeşinin ardından adliyede göreve başlamış

Zahide Saatçi'nin, kardeşi Cevdet Özdemir'in teröristlerce şehit edilmesinin ardından 2015 yılında İstanbul Adliyesi'nde göreve başladığı ve 2022 yılından itibaren de Karasu Adliyesi'ne atanarak görevine devam ettiği öğrenildi. Öte yandan, feci kazanın araç içi kamerası görüntüleri de ortaya çıkmıştı. Görüntüde, kontrolden çıkarak savrulan otomobilin kadına çarparak takla attığı anlar yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kaldırımda yürüyen adliye personeli otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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