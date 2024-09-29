Sakarya\'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

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Sakarya'nın Arifiye ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan toprak yüklü kamyonun yol kenarına devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Arifiye- Sapanca yolu üzeri Arifbey Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. Arifiye istikametinde ilerlemekte olan 54 AKE 360 plakalı toprak yüklü kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına devrildi. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA