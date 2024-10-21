Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 5 İş Yerini Etkiledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 5 İş Yerini Etkiledi

Sakarya\'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 5 İş Yerini Etkiledi

Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki kauçuk fabrikasında çıkan yangın, bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. Yangın, 3 saattir süren çalışmalar sonucunda kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Can kaybı yaşanmadığı bildiriliyor.

21.10.2024 05:43  Güncelleme: 05:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Serdivan ilçesi D-100 kara yolu üzerinde bulunan kauçuk fabrikasında çıkan yangın bitişikte bulunan 4 iş yerine daha sıçradı. Toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan yangını söndürmek için ekipler 3 saattir cansiperane çalışıyor.

D-100 kara yolu Beşköprü Mahallesi mevkiinde saat 02.00 sularında kauçuk fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin gökyüzünü aydınlattığı yangın bitişikteki 4 iş yerine daha sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Destek gayesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait arazöz ve İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA araçları da sevk edildi. SAKTİM ekiplerinin de destek verdiği yangında ekipler, toplamda 5 iş yerini etkisi altına alan alevleri söndürmek için seferber oldu. Yaklaşık 3 saattir yangını söndürme işlemleri devam ederken bölgeye gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, olayda can kaybının yaşanmadığını belirtti.

"Bu bölgede kauçuk ve petrol mamulleri olduğu için iş yerlerini bir anda ateş sarıyor"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Saat 02.14 sıralarında arkadaşlarımıza gelen ihbar sonrasında ekipler, olay yerine intikal ediyor. Yarım saat içerisinde olayın büyümesi kontrol altına alınıyor. Şu anda bu bölgede kauçuk ve petrol mamulleri olduğu için iş yerlerini bir anda ateş sarıyor. Kontrol altına alınarak yayılma önlenmesi bizi rahatlatıyor. Söndürme çalışmaları devam ediyor, inşallah daha fazla büyümeden söndürmüş olacağız. Şu anda 5 iş yerinde yangın devam ediyor ama adacıklar olduğu için bu yangının sıçraması durduruldu. Şu anda 28 araç ve 60 personelle beraber yangını söndürmeye çalışıyoruz. İş yeri sahipleri burada, soğutma çalışmaları da bittikten sonra yangının çıkış sebebini araştırma yapacağız. Buradaki iş yerleri bitişik olduğu için birinde başlayan yangını diğerine sıçrama imkanına sahip. Bir çalışma yapacağız ve biz planlamasını yeniden yapacağız. Buradaki iş yeri ve mülk sahipleriyle kesin bir çözüm oluşturmak zorundayız. Tesellimiz şu ana karda can kaybının olmaması ve sonuna kadar da olmazsa da malı zaten toparlarız, el birliğiyle burayı yeninden ayağa kaldırırız" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Havacılık, Serdivan, İtfaiye, sakarya, Olaylar, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 5 İş Yerini Etkiledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:46 Adana’da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti Adana'da mezarlıkta silahlı saldırı: 3 kadın hayatını kaybetti
17:41 Canlı yayında skandal FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi Canlı yayında skandal! FETÖ elebaşı Gülen için rahmet diledi
16:50 İmamoğlu, Özel’in, “Cumhurbaşkanlığı adaylığı“ ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum İmamoğlu, Özel'in, "Cumhurbaşkanlığı adaylığı" ile ilgili sözlerine resti çekti: Sıcak bakmıyorum
16:37 FETÖ elebaşı Gülen’in ölümüyle ilgili AK Parti’den ilk açıklama FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
14:57 FETÖ elebaşı Gülen’in cenazesi Pensilvanya’da St. Luke’s Hastanesinde tutuluyor FETÖ elebaşı Gülen'in cenazesi Pensilvanya'da St. Luke's Hastanesinde tutuluyor
09:32 TBMM’de yoğun ekonomi trafiği başlıyor TBMM'de yoğun ekonomi trafiği başlıyor
09:19 Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi Volkan Demirel Fenerbahçe taraftarının yaşadığı durumu 2 kelimeyle özetledi
09:12 Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun Altında şimdiye kadarki tüm rekorları unutun!
09:08 Teröristbaşı Gülen’in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu Teröristbaşı Gülen'in ölümü sonrası son görüntüsü yeniden gündem oldu
08:40 Samsunspor’un golü öncesi İrfan Can Kahveci’ye faul yapıldı mı Samsunspor'un golü öncesi İrfan Can Kahveci'ye faul yapıldı mı?
08:10 FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
08:00 Mourinho’dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz Mourinho'dan basına zehir zemberek tepki: Sürekli ağlıyorsunuz
07:43 Samsunspor Başkanı Yıldırım’dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın Samsunspor Başkanı Yıldırım'dan Fenerbahçe maçı sonrası veryansın
04:28 Beyoğlu’nda kahreden olay Anne ve bebeği evde ölü bulundu Beyoğlu'nda kahreden olay! Anne ve bebeği evde ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2024 18:48:00. #1.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Kauçuk Fabrikasında Yangın, 5 İş Yerini Etkiledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.