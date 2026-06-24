Sakarya\'da Kaza: 4 Yaralı

Sakarya sınırında gece saatlerinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç bariyerlere saplandı. Kazada araç içinde bulunun 4 kişi yalandı.

Kaza gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine gitmekte olan N.K. idaresindeki 34 AFK 058 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere saplandı. Araç içinde bulunan 2'si çocuk 4 kişi oldukları yerde sıkıştılar. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine kaza kırım, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Trafik kazasında sürücü N.K., G.I., Ö.K. (17) ve B. P. I. (11) yaralandılar.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Sakarya ve Düzce'deki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. - DÜZCE