Sakarya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Sakarya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya\'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, kız meselesi sebebiyle çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Kavgada bıçaklar da çekildi ve 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

11.07.2024 01:56
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde kız meselesi sebebi ile çıktığı iddia edilen kavgada 7 genç birbirine girdi. Bıçakların da çekildiği olay esnasında 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.

İddiaya göre kavga, iki grup arasında kız meselesi sebebi ile çıktı. A.Y. (18), A.C.D. (17), E.Ü. (18), E.D. (18) ile A.T. (16) ve N.Ş. (16) isimli iki kızın da karıştığı kavgada bıçaklar çekildi. 2'si kız olmak üzere toplam 7 gencin karıştığı bıçaklı kavga esnasında Mehmet Ali Dertli, A.Y., A.C.D. ve E.Ü. yaralandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kavgada ağır yaralanan 18 yaşındaki Mehmet Ali Dertli ise kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da kız meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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