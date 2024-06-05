Sakarya'da Mayıs Ayında 725 Araç ve 266 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Mayıs Ayında 725 Araç ve 266 Sürücü Trafikten Men Edildi

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, Mayıs ayı boyunca gerçekleştirdiği denetimlerde 112 bin 174 araç ve sürücüyü kontrol etti. Denetimler sonucunda 725 araç ve 266 sürücü trafikten men edildi. Ayrıca, 96 trafik kazası meydana geldi ve bu kazalarda 77 kişi yaralandı.

05.06.2024 15:32
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Sakarya'da jandarma ekiplerinin Mayıs ayı içinde gerçekleştirdiği trafik denetimlerinde 725 araç ve 266 sürücü trafikten men edildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesi olan 5 bin 414 kilometrelik yol ağında denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede Mayıs ayı içinde ekiplerce gerçekleşen denetimlerde 112 bin 174 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimler neticesinde 725 araç ile 266 sürücü trafikten men edilirken 54 maddi hasarlı, 42 yaralamalı olmak üzere toplam 96 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 77 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Mayıs Ayında 725 Araç ve 266 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Mayıs Ayında 725 Araç ve 266 Sürücü Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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