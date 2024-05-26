Sakarya'da Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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Sakarya'da Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Sakarya\'da Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişiden biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin inceleme devam ediyor.

26.05.2024 23:43
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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde yaralanan 4 kişiden biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Hızar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, N.A. idaresindeki 54 AL 572 plakalı Opel marka otomobil ile O.A. idaresindeki 54 AKK 143 plakalı Volkswagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü N.A. ve otomobildeki Semahat Akbıyık ile minibüste yolcu olarak bulunan H.K. ve H.D. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Hastanede durumu ağırlaşan Semahat Akbıyık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Minibüs ve Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
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