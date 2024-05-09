Sakarya'da Nisan Ayında Yapılan Denetimlerde 822 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Nisan Ayında Yapılan Denetimlerde 822 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya\'da Nisan Ayında Yapılan Denetimlerde 822 Araç Trafikten Men Edildi

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nisan ayı içinde yapılan denetimlerde 68 bin 934 araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda 822 araç trafikten men edilirken 123 sürücünün ehliyetine el konuldu. Ayrıca, Nisan ayında 347 trafik kazası meydana geldi ve 251 kişi yaralandı.

09.05.2024 18:03
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Sakarya'da polis ekiplerince Nisan ayı içinde yapılan denetimlerde 822 araç trafikten men edilirken 123 sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk bölgesinde huzur ve güven ortamının sağlanması içi çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekiplerce Nisan ayı içinde yapılan trafik denetimlerinde 68 bin 934 araç kontrol edildi. Denetimler neticesinde sürücü veya araç kusurlarından dolayı 822 araç trafikten men edilirken 123 sürücünün ise ehliyetine al konuldu. Ayrıca, alınan tüm etkin önlemlere rağmen, trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle; Nisan ayı boyunca 160 maddi hasarlı, 187 yaralanmalı olmak üzere 347 trafik kazası meydana geldi, bu kazalarda 251 kişi yaralandı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Nisan Ayında Yapılan Denetimlerde 822 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Nisan Ayında Yapılan Denetimlerde 822 Araç Trafikten Men Edildi - Son Dakika
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