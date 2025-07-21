Sakarya\'da Orman Yangını Süreç

Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayan ve geniş bir alana yayılan orman yangınında alevlerin boyutu hava kararınca ortaya çıktı. Ekiplerin söndürmek için müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi.

20 Temmuz günü akşam saat 17.15 sıralarında çıkan yangına, ilk andan itibaren ilgili tüm kurumlarla koordineli bir şekilde müdahale edildi. Yangının ikinci gününde ise söndürme çalışmalarına 12 helikopter ve 6 yangın söndürme uçağı ile havadan destek verilirken, karadan da çok sayıda arazöz ve iş makinesiyle personel büyük bir özveriyle görev icra ediyor. Geniş bir alana yayılan yangını söndürmek için mücadele veren ekiplere vatandaşlar da destek veriyor. Aradan geçen yaklaşık 28 saatin sonunda bazı bölgelerde yeniden alevlenme başlarken, alevlerin boyutu hava kararmaya başlayınca ortaya çıktı. Ekiplerin söndürmek için müdahale ettiği yangın havadan görüntülendi. - SAKARYA