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Sakarya'da otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Kocaali ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır olmak üzere toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, Akdoğan-Gümüşoluk Mahalleleri arasında bulunan baraj yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Faruk İ. idaresindeki 03 ABR 860 plakalı hafif ticari araç ile Yaşar Ş. kontrolündeki 81 EZ 154 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile araçların hurdaya döndüğü kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan Dursun U.'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı sürücüler Ömer Faruk İ., Yaşar Ş. ve Dursun U. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.