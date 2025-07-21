Sakarya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 14 bin 100 sahte dolar ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte para ve silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, 14 bin 100 sahte Amerikan doları, 2 ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - SAKARYA
Son Dakika › 3.Sayfa › Sakarya'da Sahte Dolar ve Tabanca Operasyonu - Son Dakika
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