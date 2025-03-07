Sakarya'da Şubat Ayında Trafik Denetimleri

Sakarya'da polis sorumluluk bölgesinde şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 683 araç trafikten men edilirken, 180 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için gerçekleştirdiği denetimler sonucunda şubat ayında 48 bin 400 araç kontrol edildi. 683 araç, sürücü ve araç kusurlarından dolayı trafikten men edilirken, 180 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması nedeniyle şubat ayında 247 maddi hasarlı ve 208 yaralanmalı olmak üzere 455 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar neticesinde 283 kişi yaralandı. - SAKARYA