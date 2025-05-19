Sakarya\'da Takla Atan Araçta 4 Yaralı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Ailenin ölümden döndüğü kazada 1'i bebek 4 kişi yaralandı.

Kaza, D140 karayolu Beldibi mevkii Dokurcun yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kuzuluk istikametine seyir halinde olan Olcay D. idaresindeki 41 YR 330 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Takla atan araçtaki sürücü Olcay D. ile Ezine Ç., Büşranur Ü. ve 19 aylık Ömer A.Ü. yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye kaza kırım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, araçta sıkışan yaralıları çıkartarak ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kaza nedeniyle karayolunda trafik akışını kontrollü şekilde sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA