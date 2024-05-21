Sakarya'da temel kazısı sırasında bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika
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Sakarya'da temel kazısı sırasında bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya\'da temel kazısı sırasında bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında naylon poşete sarılı halde bulunan cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan testlerden sonra netlik kazanacak. Cesedin yaklaşık 2 aydır toprak altında kaldığı ve tanınmaz hale geldiği belirtiliyor. Şehirde eşkale uygun bir kayıp başvurusu olmadığı öğrenildi.

21.05.2024 14:20
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Sakarya'nın Karasu ilçesinde inşaatın temel kazısı yapıldığı esnada naylon poşete sarılı, elleriyle ayakları bağlı olarak bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan testlerden sonra netlik kazanacak.

Olay, dün Aşağı Aziziye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. TOKİ konutları mevkisindeki bir inşaatın temel kazısı yapıldığı esnasında kepçe operatörü cesedi fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ve savcı tarafından yapılan incelemeler neticesinde naylona sarılı halde elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan cesedin bir erkeğe ait olduğu değerlendiriliyor. Yaklaşık 2 aydan beri toprak altında kalan ve tanınmaz hale geldiği öğrenilen cesedin 40'lı yaşlarda olduğu tahmin ediliyor. Vücudundan doku alınan cesedin kime ait olduğu Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan DNA ve diğer testlerden sonra netlik kazanacak.

Öte yandan, şehirde eşkale uygun bir kayıp başvurusu olmadığı, diğer illerdeki kayıp başvurularını değerlendirdiği öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Adli Tıp Kurumu, Sakarya, Karasu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da temel kazısı sırasında bulunan cesede ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı - Son Dakika

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