Sakarya'da Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri

Sakarya'da jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 166 bin 531 araç kontrol edildi. Bin 460 araç trafikten men edilirken, 144 sürücünün ehliyetine trafik polisleri tarafından el konuldu. Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı temmuz ayı içerisinde 65 bin 230 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 838 araç trafikten men edilirken, 144 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 186 maddi hasarlı, 174 yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 362 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 276 kişi yaralanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti. Öte yandan, Jandarma Trafik Timleri tarafından temmuz ayı içerisinde 4 bin 854 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada kontrol edilen 101 bin 301 araçtan 622'si trafikten men edildi. 6 bin 171 adet cezai işlemin uygulandığı denetimlerde jandarma ekiplerince toplamda 11 milyon 956 bin 146 TL ceza yazıldı.

09.08.2024 17:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 166 bin 531 araç kontrol edildi. Bin 460 araç trafikten men edilirken, 144 sürücünün ehliyetine trafik polisleri tarafından el konuldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı temmuz ayı içerisinde 65 bin 230 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 838 araç trafikten men edilirken, 144 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 186 maddi hasarlı, 174 yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 362 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 276 kişi yaralanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, Jandarma Trafik Timleri tarafından temmuz ayı içerisinde 4 bin 854 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada kontrol edilen 101 bin 301 araçtan 622'si trafikten men edildi. 6 bin 171 adet cezai işlemin uygulandığı denetimlerde jandarma ekiplerince toplamda 11 milyon 956 bin 146 TL ceza yazıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, sakarya, trafik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:09 Kayıp olarak aranıyordu Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı Kayıp olarak aranıyordu! Ardındaki gerçek 16 yıl sonra ortaya çıktı
16:28 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması: Ufak ayrıntılar kaldı, biz de bir an önce çözelim istiyoruz
15:18 Putin’i küplere bindirecek iddia Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu 400 asker öldü Putin'i küplere bindirecek iddia! Ukrayna, Rus konvoyunu vurdu; 400 asker öldü
14:35 Osman Nuri Kabaktepe’den kafa karıştıran paylaşım Herkes “Neler oluyor“ diye sormaya başladı Osman Nuri Kabaktepe'den kafa karıştıran paylaşım! Herkes "Neler oluyor?" diye sormaya başladı
14:20 Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı Kazanın vahameti otobüsün köprünün ayağından çekilmesiyle ortaya çıktı
11:08 Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı Melih Gökçek Filenin Sultanları için öyle bir şey dedi ki tepkiler çığ gibi yağdı
11:01 Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster’i bırakıyor Yerine gelen isim de belli Kenan İmirzalıoğlu, Kim Milyoner Olmak İster'i bırakıyor! Yerine gelen isim de belli
11:01 Chicago O’Hare Havalimanı’nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti Chicago O'Hare Havalimanı'nda bagaj taşıma bandına sıkışan kadın, hayatını kaybetti
10:49 Resmen deprem ülkesi 7.1’lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı Resmen deprem ülkesi! 7.1'lik sarsıntının bilançosu 13 yaralı
10:31 ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ’’şimdi ne yapıyorum’’ diye sordu ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı etkinlikte sahneden nasıl ayrılacağını bilemedi ve ''şimdi ne yapıyorum?'' diye sordu
10:19 İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB’yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olursa İBB'yi emanet edeceği isimden mesaj var: Hazırım
10:17 Altının gramı yükselişle başladı Altının gramı yükselişle başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 21:25:02. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement