Sakarya'da Temmuz Ayında Gerçekleştirilen Trafik Denetimleri

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Sakarya'da jandarma ve polis sorumluluk bölgesinde temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 166 bin 531 araç kontrol edildi. Bin 460 araç trafikten men edilirken, 144 sürücünün ehliyetine trafik polisleri tarafından el konuldu.

Trafik güvenliğinin artırılması ve korunması için, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri tarafından 2024 yılı temmuz ayı içerisinde 65 bin 230 araç kontrol edildi. Kusurlarından dolayı 838 araç trafikten men edilirken, 144 sürücünün ise ehliyetine el konuldu. Ayrıca trafik kurallarına uyulmaması sebebi ile 186 maddi hasarlı, 174 yaralanmalı ve 2 ölümlü olmak üzere toplam 362 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 276 kişi yaralanırken, 3 kişi ise hayatını kaybetti.

Öte yandan, Jandarma Trafik Timleri tarafından temmuz ayı içerisinde 4 bin 854 trafik uygulaması gerçekleştirildi. Bu uygulamada kontrol edilen 101 bin 301 araçtan 622'si trafikten men edildi. 6 bin 171 adet cezai işlemin uygulandığı denetimlerde jandarma ekiplerince toplamda 11 milyon 956 bin 146 TL ceza yazıldı. - SAKARYA