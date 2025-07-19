Sakarya\'da Tır Şoförü İntihar Etti

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde D-100 karayolu kenarında park halindeki bir tırda 24 yaşındaki şoför, silahla kendini vurarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Beşköprü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzun yol öncesi iki şoför hazırlık yaptığı sırada sürücülerden biri çıkış evraklarını halletmek üzere tırdan indi. Bu sırada araçta kalan T.K. (24), yanında bulunan silahla başından kendini vurdu. Silah sesini duyan arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı detaylı çalışmanın ardından cenaze otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

T.K., ikindi namazını müteakip Beşköprü Balkan Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - SAKARYA