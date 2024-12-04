Sakarya'da Trafik Denetiminde 227 Sürücü Men Edildi - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Denetiminde 227 Sürücü Men Edildi

Sakarya\'da Trafik Denetiminde 227 Sürücü Men Edildi

Kasım ayında Sakarya'da yapılan denetimlerde 804 araç trafikten men edildi, 111 kaza kaydedildi.

04.12.2024 13:58
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Sakarya'da jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan denetimlerde 804 araç ile 227 sürücü trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, kasım ayında 125 bin 877 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 804 araç ile 227 sürücü trafikten men edilirken, 37 sürücünün belgelerine geçici süreyle el koyuldu, 17 traktör sürücüsüne ise rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde sürücü kusurlarından dolayı 2 ölümlü, 64 maddi hasarlı, 45 yaralamalı olmak üzere toplam 111 trafik kazası meydana geldi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Trafik Denetiminde 227 Sürücü Men Edildi - Son Dakika

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