Sakarya\'da Trafik Denetiminde 227 Sürücü Men Edildi

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Sakarya'da jandarma ekiplerince kasım ayında yapılan denetimlerde 804 araç ile 227 sürücü trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, sorumluluk bölgesinde denetimlerine devam ediyor. Bu çerçevede, kasım ayında 125 bin 877 araç ve sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 804 araç ile 227 sürücü trafikten men edilirken, 37 sürücünün belgelerine geçici süreyle el koyuldu, 17 traktör sürücüsüne ise rops demiri eksikliğinden cezai işlem uygulandı.

Jandarmanın sorumluluk bölgesinde sürücü kusurlarından dolayı 2 ölümlü, 64 maddi hasarlı, 45 yaralamalı olmak üzere toplam 111 trafik kazası meydana geldi. - SAKARYA