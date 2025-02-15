Sakarya\'da Trafik Kazaları KGYS Kamerasında

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Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde Ocak ayında meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Hastane ve terminal kavşağında iki ayrı ticari taksinin karıştığı trafik kazaları saniye saniye kaydedildi.

Sakarya'da dikkatsizlik ve kural ihlalleri neticesinde meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetimi (KGYS) kameralarına yansıdı. Ocak ayında meydana gelen 2 ayrı trafik kazası, Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Trafik kazalarının kural ihlali ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görüldü. Görüntülerde, Adapazarı Adnan Menderes Caddesi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ışıklı kavşağında ticari taksi ile bir otomobilin çarpıştığı anlar yer aldı. Diğer görüntüde ise Arifiye ilçesinde bulunan terminal kavşağında farklı bir ticari taksinin, motosiklet ile çarpıştığı anlar yer aldı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan motosikletli yere düşerek yaralandı. - SAKARYA