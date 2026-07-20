Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
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Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı

Sakarya\'da Trafik Kazası: 2 Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı
20.07.2026 00:51
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Adapazarı'nda motosikletler ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 sürücü ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki motosiklet ve bir hafif ticari aracın çarpıştığı trafik kazasında, 2 motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Adapazarı ilçesi Karasu Caddesi üzerinde bulunan Fatih Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin önünde meydana gelen trafik kazasında Karasu Caddesi'nden 54. Cadde'ye dönmek isteyen34 CJB 101 plakalı minivan sürücüsü, karşı şeritten gelen 54 ACL 604 ve 54 ALU 994 plakalı motosikletlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüleri H.E.K ile M.A.U yola savrularak yaralandı. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazaya karışan araçlar ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya'da Trafik Kazası: 2 Motosiklet Sürücüsü Ağır Yaralı - Son Dakika
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