Sakarya'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşamüzeri Akyazı- Pazarköy yolu üzeri Alaağaç Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. kontrolündeki 54 AHN 397 plakalı Tofaş marka otomobil, Alaağaç sapağına dönüş yapmak isteyen E.K. idaresindeki 54 ACH 060 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisi ile araç sürücüleri S.K., E.K. ile B.K. isimli 3 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi (SAKTİM) ekibi de olay yerine destek için geldi. Bölgeye ulaşan ekiplerce yapılan müdahalelerin ardından yaralılar Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı S.K. ise buradaki müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA