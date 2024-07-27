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Sakarya'da trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişi İstanbul'da son yolculuğa uğurlandı

İSTANBUL - Sakarya'da dün gerçekleşen kaza sonucunda yaşamını yitiren 3 kişi, İstanbul Arnavutköy Hz. Ebubekir Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.

Sakarya Anadolu Otoyolu üzerinde dün meydana gelen kazada, Ankara istikametine giden Zafer Tekinel yönetimindeki 34 NA 4777 plakalı minibüs ile aynı yöndeki Ercan Eroğlu'nun kullandığı 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araç çarpışmıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri olay yerine sevk edilmişti. Sağlık ekibinin yaptığı incelemede hafif ticari araçta bulunan İrem Eroğlu ve annesi Meryem Eroğlu'nun hayatını kaybettiği belirlenmişti. 3'ü hafif ticari araçta olmak üzere yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmıştı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Meryem Eroğlu'nun babası Mustafa Çatak ise Sapanca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Yaşamını yitiren anne, kız ve dedesi son yolculuğuna uğurlandı. Yaşamını yitiren aile fertleri için İstanbul Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde bulunan Hz. Ebubekir Camii'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından anne, kız ve dedesi Arnavutköy Membaa Mezarlığı'na defnedildi.