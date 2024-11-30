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Sakarya'da Üniversite Öğrencisi Genç Kız Evinde Ölü Bulundu

Sakarya\'da Üniversite Öğrencisi Genç Kız Evinde Ölü Bulundu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi 20 yaşındaki Ezgi Erdoğan, Serdivan ilçesindeki evinde arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu. Olayın ardından yapılan incelemelerde genç kızın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

30.11.2024 22:02  Güncelleme: 22:11
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Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde okuyan 20 yaşındaki genç kız, Serdivan ilçesinde yaşadığı evde arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sapanca Meslek Yüksekokulu (MYO) Medya ve İletişim Programı öğrencisi Ezgi Erdoğan'ı (20) arkadaşı yatağında hareketsiz bir şekilde yatarken buldu. Durumun haber verilmesi üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üniversite öğrencisinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Erdoğan'ın cansız bedeni, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ne kaldırıldı. Genç kızın cenazesi, yapılan otopsinin ardından Çorum'a gönderildi.

Serdivan Belediyesi Basın Yayın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü'nde staj yapan genç kızın epilepsi hastası olduğu öğrenildi.

Üniversite ve Serdivan Belediyesi'nden başsağlığı mesajı

SUBÜ tarafından sosyal medyada yayınlanan başsağlığı mesajında, "Üniversitemiz Sapanca MYO Medya ve İletişim Programı öğrencilerinden Ezgi Erdoğan'ı bu sabah yaşadığı bir rahatsızlık sebebiyle kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesi, sevenleri ve üniversite camiamıza başsağlığı dileriz" denildi.

Hayatını kaybeden gencin staj yaptığı Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de yaptığı paylaşımda, "Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nde stajını yapmakta olan Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Ezgi Erdoğan kızımızın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Üniversite Öğrencisi Genç Kız Evinde Ölü Bulundu - Son Dakika

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