Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 160 Gözaltı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 160 Gözaltı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları: 160 Gözaltı

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 160 şüpheli gözaltına alındı, 16'sı tutuklandı.

03.10.2024 16:00
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Sakarya'da jandarma ekiplerince bir ayda gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 160 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesi adına çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 1-30 Eylül tarihleri arasında 141 operasyon gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar neticesinde 160 şüpheli gözaltına alınırken 16 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda; 35 kilo 275 gram kubar esrar, bin 34 kök kenevir bitkisi, 893 adet sentetik hap, 892 gram bonzai, 523 gram kenevir tohumu, 443 gram skunk, 307 gram metamfetamin, 40 ml amfetamin, 10 gram amfetamin, 27 kök skunk, 42 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet hassas terazi, bin 100 litre kaçak motorin, 2 adet dedektör, 49 adet tarihi eser ve 2 adet sahte plaka ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları: 160 Gözaltı - Son Dakika

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