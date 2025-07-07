Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonları
07.07.2025 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da uyuşturucu ve kaçakçılıkla ilgili 1.050 operasyonda 1.220 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da 2025 yılının ilk 6 ayında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede çerçevesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen bin 50 operasyonda toplam bin 220 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 141'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlarında ele geçirilen malzemelerin çeşitliliği ve miktarı dikkat çekti. Uyuşturucu maddeden sahte belgelere, tarihi eser niteliğindeki objelerden yasaklı hayvanlara kadar çok sayıda suç unsuru ortaya çıkarıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı, 2025 yılının ilk 6 ayında uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla mücadelede kararlılığını net şekilde ortaya koydu. İl genelinde gerçekleştirilen bin 50 operasyonda, toplam bin 220 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 141'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haziran ayı boyunca icra edilen 117 ayrı operasyonda, 143 şüpheli yakalanırken, 16 şahıs tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, kaçak ürün ve suç unsuru ele geçirildi.

Suçun her türüne ağır darbe

Operasyonlarda; 10 bin 941 gram esrar, 4 bin 198 kök haşhaş, 23 bin 307 gram skunk, 10 kök skunk bitkisi, 2 bin 991 gram metamfetamin, 18 bin 977 gram bonzai, bin 938 ml. bonzai ham maddesi, 362 gram bonzai ham maddesi, 264 gram amfetamin, bin 239 adet sentetik hap, bin 224 kök kenevir, 231 gram kenevir tohumu, 239 gram kokan, 24 adet hassas terazi, 241 adet uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 152 bin 115 Türk Lirası, 1 milyon 514 bin 855 adet dolu ve boş Makaron, 11 bin 112 kilogram tütün, 47 kilogram nargile tütünü, 15 kilogram zirai gübre, bin 463 adet sahte parfüm, 528 adet sikke, 23 adet obje, 26 adet muhtelif kazı malzemesi, 517 litre alkollü içki, 501 adet aroma verici kit, bin 401 paket gümrük kaçağı sigara, 143 adet elektronik sigara, 30 adet elektronik sigara likidi, 36 adet puro, 10 adet el yapımı patlayıcı, 5 bin 500 gram patlayıcı olduğu değerlendirilen toz madde, 1 adet mini ekskavatör, 5 adet şasi no kazınmış motosiklet, bin 164 adet replika forma, 8 adet makaron makinesi, 4 adet hava pompası, 2 adet jeneratör, 2 adet dedektör, 7 adet sahte para, 23 adet sahte sürücü belgesi, 2 adet sahte kimlik, 10 adet sahte pasaport, 1 adet sahte ikamet belgesi, 37 adet basıma hazır ehliyet kartı, 1 adet kredi kartı, 2 adet laptop, 2 adet masa üstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar, 1 adet hard disk, 1 adet taşınabilir bellek, 1 adet sim kart, 4 adet sahte kaşe, 47 adet pasaport fotokopisi, 2 adet vergi levhası, 6 adet sahte plaka, 1 adet yeraltı görüntüleme cihazı, 3 adet kaçak cep telefonu, 4 adet kulaklık, 2 adet akıllı saat, 1 adet kraliyet pitonu, 1 adet kopya düzeneği ile 98 adet yasaklı kuş türü ve 5 adet tahnit ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Yerel Haberler, Kaçakçılık, Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, sakarya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli aşırı sağcı Bakan’dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu İsrailli aşırı sağcı Bakan'dan itiraf: İsrail ordusu başarısız oldu
Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın Meteoroloji uyardı: Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın
Şehit annesi Remziye Çetin’in vasiyeti yerine getirildi Şehit annesi Remziye Çetin'in vasiyeti yerine getirildi
Türkiye’ye şehit ateşi düştü Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları Türkiye'ye şehit ateşi düştü! Siyasilerden peş peşe başsağlığı mesajları
Kırkpınar’da Başpehlivan Orhan Okulu oldu Kırkpınar'da Başpehlivan Orhan Okulu oldu
Çorum FK’dan 6 bomba transfer birden Çorum FK'dan 6 bomba transfer birden
Tarihi yarış Formula 1’de bir ilk yaşandı Tarihi yarış! Formula 1'de bir ilk yaşandı
Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı Gazeteci Nihat Genç son yolculuğuna uğurlandı
NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar NATO Genel Sekreteri Rutte: Çin, Tayvan’a saldıracak olursa önce küçük ortağı Putin’i arar
Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı Gazeteci Timur Soykan serbest bırakıldı
Netanyahu’dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir Netanyahu'dan ateşkes sinyali: Trump ile görüşmem ilerleme sağlayabilir

15:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme başladı
14:27
Ayşe Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
Ayşe Barım'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi
14:07
Erdoğan’dan Özel’e 500 bin liralık tazminat davası
Erdoğan'dan Özel'e 500 bin liralık tazminat davası
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
23:47
Hamas’tan İsrail askeri birliklerine saldırı
Hamas'tan İsrail askeri birliklerine saldırı
23:20
İsrail Ordusu, Lübnan’a hava saldırıları düzenledi
İsrail Ordusu, Lübnan'a hava saldırıları düzenledi
23:09
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 4 ayrı suçtan soruşturma
22:46
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
BRICS liderlerinden Gazze ve Orta Doğu çağrısı
22:43
Tayvan’da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
Tayvan'da tayfun alarmı: 2 bin 853 kişi tahliye edildi, 28 kişi yaralandı
21:48
Kızıldeniz’de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
Kızıldeniz'de Yunan yük gemisi silahlı saldırı sonucu battı
21:15
Fenerbahçe, Al Nassr’ın Yıldızı Jhon Duran’ı resmen duyurdu
Fenerbahçe, Al Nassr'ın Yıldızı Jhon Duran'ı resmen duyurdu
20:52
Elazığ Sivrice’de 3.6 büyüklüğünde deprem
Elazığ Sivrice'de 3.6 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2025 15:16:09. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.