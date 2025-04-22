Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 110 Gözaltı

Sakarya'da 9 gün boyunca uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-20 Nisan tarihleri arasında uyuşturucu kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden uyuşturucu sattığı tespit edilen 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 günde yapılan operasyonların neticesinde, bin 869 gram sentetik uyuşturucu, 290 gram metametamin, 46 gram kubar esrar, 30 gram skunk, 2 gram sentetik uyuşturucu hammaddesi, 100 mililitre sentetik uyuşturucu hammaddesi, 85 adet sentetik hap, 11 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. - SAKARYA