Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda satışa hazır vaziyette uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk bölgesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine geçit vermiyor. Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince devam eden çalışmalarda Arifiye ilçesindeki bir adreste satışa hazır vaziyette uyuşturucu olduğu bilgisine ulaşıldı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda; paketlenmiş satışa hazır vaziyette 420 gram bonzai, 15 kilogram bonzai hammaddesi olan 150 gram sıvı amfetamin ve 2 adette cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan İ.Ş. ve E.P. isimli iki şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA