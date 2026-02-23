Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütlü yapı deşifre edilerek 11 Şubat 2026 günü Ferizli, Adapazarı ve Erenler ilçelerini kapsayan 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uzun süreli takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 491 adet sentetik hap, 3 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suç unsuru teşkil edebileceği değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA