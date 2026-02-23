Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
23.02.2026 15:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı, 4'ü tutuklandı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Ferizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik 3 Aralık 2025 tarihinden itibaren yürütülen teknik ve fiziki takip sonucunda, örgütlü yapı deşifre edilerek 11 Şubat 2026 günü Ferizli, Adapazarı ve Erenler ilçelerini kapsayan 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Uzun süreli takibin ardından gerçekleştirilen baskınlarda şebeke üyesi olduğu değerlendirilen 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 491 adet sentetik hap, 3 gram metamfetamin, 14 gram bonzai, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve suç unsuru teşkil edebileceği değerlendirilen 7 cep telefonu ele geçirildi. 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen şahıslardan 4'ü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, 3. Sayfa, Sakarya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik’ten Hakkari’ye hüzünlü ve gururlu veda Bakan yardımcılığına atanan Vali Ali Çelik'ten Hakkari'ye hüzünlü ve gururlu veda
Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu Tek bir kahve siparişiyle dünyanın en zengin kadını oldu
Başakşehir’de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada Başakşehir'de iftarın ardından iki grup arasında çıkan kavga kamerada
İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim İtirafçıdan ortalığı karıştıracak sözler: İmamoğlu için hırsız diyebilirim
Bursaspor adım adım 1. Lig’e geliyor Bursaspor adım adım 1. Lig'e geliyor
Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı Ünlü YouTuber, girdiği havuzdan kupkuru çıktı

17:05
Meksika bir günde savaş alanına döndü Sokaklar alev alev yanıyor
Meksika bir günde savaş alanına döndü! Sokaklar alev alev yanıyor
16:37
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Kabine toplantısı başladı: Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
15:50
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi’nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde savcının hakimi vurduğu olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
15:38
Film gibi cinayetin detayları Paranın peşine düşüp Çin’den İstanbul’a gelmişler
Film gibi cinayetin detayları! Paranın peşine düşüp Çin'den İstanbul'a gelmişler
14:55
Dilek İmamoğlu’nun ağabeyi Ali Kaya’nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 17:30:09. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.