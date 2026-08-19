Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama

Sakarya'da polis ekiplerince 3 ayrı ilçede düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Serdivan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; Adapazarı, Erenler ve Serdivan ilçelerinde belirlenen adreslere 4 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında A.H.G. (21), S.G. (36), S.G. (25), C.P. (20) ve G.D. (49) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve üzerlerinde yapılan aramalarda; 81 kilo bonzai yapımında kullanılabileceği değerlendirilen 27 gram A-M 2201 maddesi, 8 parça halinde 10 gram skunk, 13 adet sentetik ecza, 2,50 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 300 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.H.G. ve S.G. çıkardıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden S.G. (36) ve C.P. adli kontrol şartıyla, G.D. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.