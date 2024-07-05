Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı

Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi. Kocaali'de gerçekleştirilen operasyonda jandarmaya ait drona ateş açan ve jandarma personeline hakaretlerde bulunan 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

05.07.2024 17:44
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Sakarya'nın Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 21 şüpheli gözaltına alındı. Kocaali'de gerçekleştirilen operasyonda görüntü alan jandarmaya ait drona av tüfeği ile ateş açan ve jandarma personelinin üzerine traktör sürerek hakaretlerde bulunan 2 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele operasyonları sürüyor. Bu çerçevede jandarma KOM, asayiş, istihbarat ve JASAT ekiplerince Kocaali, Sapanca, Hendek ve Pamukova ilçelerinde operasyonlar gerçekleştirildi. Kocaali ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 520 kök kenevir bitkisi, 200 gram esrar, 16 kök skunk bitkisi, 1 adet hassas terazi, 1 adet esrar öğütme aparatı, 4 adet 9 mm tabanca fişeği, 8 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet cep telefonu ele geçirildi. Operasyonda, Z.E. (58), Y.S. (53), Ş.A.Y. (72), A.K. (54), H.D. (45), E.K. (56) ve S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden; Y.S. olay yerinde görüntü alan jandarmaya ait drona av tüfeği ile açmasından dolayı 'Genel Güvenliği Tehlikeye Sokma' suçundan, Ş.A.Y. isimli şahsa ise görevini yapmaya çalışan jandarma personelinin üzerine traktör sürerek hakaretlerde bulunmasından dolayı 'Kasten Yaralamaya Teşebbüs" ve 'Kamu Görevlisine Hakaret' suçlarından dolayı ayrıca soruşturma başlatıldı.

Sapanca ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda; 13 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 14 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. E.B. (44) ve İ.G. (44) isimli iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Hendek ilçesinde ise 84 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken yakalanan olay şüphelilerinden A.A. (67) ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, H.K. (50) gözaltına alındı.

Pamukova'da düzenlenen operasyonda; 173 gram bonzai, 35 gram esrar, 4 gram metamfetamin, 5 gram skunk, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 43 adet uyuşturucu hap ile 2 milyon 200 bin TL para ele geçirildi. Bu operasyonlarda; N.E. (22), E.Y. (22), K.K. (17) ve E.V. (22) hakkında soruşturma başlatıldı. Toplamda 617 kök kenevir bitkisi, 235 gram esrar, 173 gram bonzai, 16 kök skunk bitkisi, 5 gram skunk, 4 gram metamfetamin, 43 adet uyuşturucu hap, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet esrar öğütme aparatı, 2 adet hassas terazi, 4 adet tabanca fişeği, 10 adet ruhsatsız av tüfeği, 164 adet av tüfeği fişeği, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabanca fişeği, 5 adet cep telefonu ile 2 milyon 200 bin TL para ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında da adli işlem başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Jandarma, Pamukova, Sapanca, Kocaali, Sakarya, Hendek, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonunda 21 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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