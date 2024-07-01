Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadelede Artış - Son Dakika
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Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadelede Artış

Sakarya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda bu yılın ilk 6 ayında bin 23 operasyon yapıldı. Toplamda 55 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirilirken, bin 165 şüpheliye işlem yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan şüpheli sayısı 2 buçuk kat, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise yaklaşık 3 kat artış sağlandı.

01.07.2024 14:07
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Sakarya'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik bu yılın ilk 6 aylık döneminde bin 23 operasyon gerçekleştirdi. Toplam 55 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirilirken, bin 165 şüpheliye işlem yapıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalanan şüpheli sayısı 2 buçuk kat, ele geçirilen uyuşturucu miktarı ise yaklaşık 3 kat artış sağladı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde uyuşturucu ticareti, imalatı ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede 2024 yılı Haziran ayı içerisinde 95 operasyon icra edildi. Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda; çeşitli türlerde toplam 2 kilo 289 gram uyuşturucu madde, 95 adet uyuşturucu hap, 171 kök kenevir bitkisi, 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet hassas terazi, 55 kilo tütün, 700 adet dolu makaron, 14 adet elektronik sigara, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 adet çanak, çömlek ve obje, çeşitli cins ve çapta 12 adet silah ile 223 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarını işledikleri tespit edilerek haklarında yasal işlem yapılan 109 şüpheliden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, uyuşturucu ile mücadele ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik jandarma ekipleri 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde bin 23 operasyon gerçekleştirdi. Bu operasyonlarda 55 buçuk kilo uyuşturucu ele geçirilirken, bin 165 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerden 47'si tutuklanırken, 26'sı hakkında adli kontrol kararı verildi. 2024 yılının ilk 6 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre operasyon sayısında 3 katı, yakalanan şüpheli sayısında 2 buçuk kat ve ele geçirilen uyuşturucu miktarında ise yaklaşık 3 kat artış sağlandığı öğrenildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılıkla Mücadelede Artış - Son Dakika

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