Sakarya'da uyuşturucu ve silah operasyonu: 2 tutuklama

Jandarmadan uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama

SAKARYA - Sakarya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik jandarma ekiplerine yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde suçun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Erenler ilçesinde uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda M.Ç.ve Ç.Ü.isimli şüpheliler gözaltına alındı. Ev ve eklentilerde yapılan aramada; 220 gram metamfetamin, 200 gram sentetik uyuşturucu, 30 gram skunk, 40 gram satışa hazır halde metamfetamin, 8 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adeta hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet yarı otomatik av tüfeği, 6 adet cep telefonu ele geçirildi. Haklarında adli işlem başlatılan K.A.serbest, Ç.Ü.ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken M.Ç.ve E.G. tutuklandı.