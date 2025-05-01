Sakarya'da Yasadışı Hayvan Koleksiyonu Operasyonu

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Yasadışı hayvan koleksiyonuna jandarma baskını: 98 adet kaçak hayvan ele geçirildi

SAKARYA - Sakarya'nın Geyve ilçesinde kaçakçılık ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bir şahsın ikametinden 98 adet kaçak hayvan ile 5 adet tahnit edilen hayvan ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hayvanların korunmasına dair faaliyetlerini sürdürüyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince 30 Nisan Çarşamba günü kaçakçılık ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele çerçevesinde yürütülen operasyonda Ö.K. isimli şahsın ikametgahında yapılan aramalarda; 5 adet siyah kuğu, 7 adet mandorin ördeği, 4 adet suna ördeği, 7 adet karolin ördeği, 3 adet beyaz mandorin, 31 adet cüce pekin ördeği, 2 adet emu, 6 adet gümüş sülün, 14 adet mavi tavus kuşu, 12 adet beyaz tavus kuşu, 3 adet hatuni sülün, 2 adet kırmızı altuni sülün ve 2 adette kral sülün ele geçirildi. 5 adette tahnit (hayvan cesedinin bozulmaması için yapılan işlem) edilen hayvan ele geçirildi. Ele geçirilen hayvanlar HAYDİ timi tarafından Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ö.K. hakkında ise adli işlem başlatıldı.