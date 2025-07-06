Sakarya'da Yurt Skandalı: İki Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sakarya'da Yurt Skandalı: İki Öğrenci Gözaltına Alındı

Sakarya\'da Yurt Skandalı: İki Öğrenci Gözaltına Alındı
06.07.2025 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da kız yurdunda pornografik film izleyen iki öğrenci gözaltına alındı, biri serbest bırakıldı.

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda pornografik film açarak sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan 2 kız öğrenciden biri adli kontrolle, diğer ise mahkemeye kararıyla serbest bırakıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nda dizüstü bilgisayarda pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan G.T. ve H.D. isimli öğrencilerin yaptığı belirlenirken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kızlardan nöbetçi mahkeme G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdumuzda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz harekete geçmiş, ilgili öğrenciler gözaltına alınmıştır. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme, G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bırakmıştır. Yurt müdürlüğümüz, her iki öğrenci için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24/3 maddesine göre de öğrencilere soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, sakarya, 3-sayfa, Eğitim, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Yurt Skandalı: İki Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de sel felaketi 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp ABD'de sel felaketi! 24 kişi öldü, 20 çocuk kayıp
CHP’li belediyelere yeni operasyon Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında CHP'li belediyelere yeni operasyon! Zeydan Karalar ve Muhittin Böcek gözaltında
Reytinglere yenilen ’’Çift Kişilik Oda’’ 8. bölümde final yapıyor Reytinglere yenilen ''Çift Kişilik Oda'' 8. bölümde final yapıyor
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere gözaltına alındı
Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti Bade İşçil tatile toplu taşıma ile gitti
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de gözaltında
Kıvanç Tatlıtuğ, ’Olasılıksız’ dizisiyle ekranlara dönüyor Kıvanç Tatlıtuğ, 'Olasılıksız' dizisiyle ekranlara dönüyor
Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı Kuşçu yumurtadan çıkan yavruyu görünce telefona sarıldı
Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin de gözaltına alındı
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü

15:58
AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı
AK Partili Bekir Bozdağ erken seçim için yeşil ışık yaktı
15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan-DEM Parti görüşmesinde tarih belli oldu
14:00
Yurt mescidinde büyük skandal Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
Yurt mescidinde büyük skandal! Görüntüleri paylaşan 2 kız öğrenci yakalandı
13:10
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
Muhittin Böcek: Bir tane ev için kimseye minnet edecek durumda değilim
12:36
Türk futbolunda bir ilk yaşandı Yüzde 50 denmişti, kulübün tamamı yabancı yatırımcıya satıldı
Türk futbolunda bir ilk yaşandı! Yüzde 50 denmişti, kulübün tamamı yabancı yatırımcıya satıldı
12:32
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor İşte operasyonun ayrıntıları
Gözaltına alınan 3 belediye başkanı ne ile suçlanıyor? İşte operasyonun ayrıntıları
11:41
Brad Pitt’in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından ’en büyük pişmanlığı’ ortaya çıktı
Brad Pitt'in Angelina Jolie ile boşanmasının ardından 'en büyük pişmanlığı' ortaya çıktı
11:40
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
Ödemiş Belediye Başkanı 2 gün arayla aynı bölgede video çekti: Yanacak yer kalmadı
11:25
Urfa’da heyecanlandıran keşif Bulunan yazıt çözülemiyor
Urfa'da heyecanlandıran keşif! Bulunan yazıt çözülemiyor
10:57
Yargıtay’dan emsal karar “Boş ol“ diyen eş kusurlu bulundu
Yargıtay'dan emsal karar! "Boş ol" diyen eş kusurlu bulundu
10:29
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın gözaltına alındığı anlar
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın gözaltına alındığı anlar
10:21
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
Muhittin Böcek ile eski gelini gözaltında, oğlu aranıyor! 30 milyonluk ev ödemesi dosyada
10:20
Kaçkar Dağları’nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota ’Alçaktan uçuyoruz’ demiş
Kaçkar Dağları'nda düşen uçağa ulaşan ekipteki dağcı: Yolcu, pilota 'Alçaktan uçuyoruz' demiş
09:56
Yaprak Dökümü’nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
Yaprak Dökümü'nün efsane köşkü ofise dönüştürüldü
09:44
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı Türkiye’yi düşman ilan etti
Hintli komutandan Bayraktar SİHA hazımsızlığı! Türkiye'yi düşman ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2025 17:21:33. #7.12#
SON DAKİKA: Sakarya'da Yurt Skandalı: İki Öğrenci Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.