Sakarya\'da Yurt Skandalı: İki Öğrenci Gözaltına Alındı

Sakarya'da kız öğrenci yurdunda pornografik film açarak sosyal medyada paylaşan ve gözaltına alınan 2 kız öğrenciden biri adli kontrolle, diğer ise mahkemeye kararıyla serbest bırakıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu.

Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdu'nda dizüstü bilgisayarda pornografik içerik izlenirken çekilmiş görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Büyük tepkilere sebep olan paylaşım sonrasında polis ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalar neticesinde söz konusu paylaşımı yurtta kalan G.T. ve H.D. isimli öğrencilerin yaptığı belirlenirken, haklarında adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen kızlardan nöbetçi mahkeme G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bıraktı.

Öte yandan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, kızların soruşturma süresi boyunca yurttan uzaklaştırıldığını duyurdu. Yapılan paylaşımda, "Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze bağlı Sabahattin Zaim Kız Yurdumuzda kalan iki öğrencinin sosyal medya platformunda yaptığı uygunsuz paylaşımlar üzerine Sakarya Valiliğimiz ve İl Emniyet Müdürlüğümüz harekete geçmiş, ilgili öğrenciler gözaltına alınmıştır. Emniyetteki sorgu ve ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme, G.T. isimli öğrenciyi serbest, ilgili paylaşımı yapan H.D.'yi ise adli kontrolle serbest bırakmıştır. Yurt müdürlüğümüz, her iki öğrenci için ivedilikle disiplin soruşturması başlatmış ve Yurt Hizmetleri Yönetmeliği'nin 24/3 maddesine göre de öğrencilere soruşturma süreci boyunca yurttan uzaklaştırma cezası verilmiştir" ifadeleri yer aldı. - SAKARYA