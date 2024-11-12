Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Geniş Video İzle

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir ambulans ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, cipin sürücüsü hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi, pikap sürücüsünün olay yerinden kaçtığı bildirildi.

12.11.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'da ambulans ve üç aracın karıştığı zincirleme kaza kamerada: 1 ölü, 3 yaralı

Feci kazada 2 aracın arasında kalan cip hurdaya döndü

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir ambulans ve üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Ambulans ile pikap tarzı aracın arasında kalarak hurdaya dönen cipin sürücüsünün hayatını kaybettiği kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Tepebaşı Mahallesi Şehit Cevdet Koç Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmit istikametine doğru seyir halinde olan E.Ö. kontrolündeki 54 AFA 570 plakalı ambulans ile Umut Gürsoy idaresindeki 10 KP 065 plakalı cip çarpıştı. Bu esnada 06 DB 9159 plakalı pikap da kazaya karıştı. Savrulan cip, park halindeki 54 ACJ 726 plakalı otomobile çarparak durabildi. Meydana gelen kazada ambulans sürücüsü E.Ö. ile sağlık personelleri; Ö.F.C. ve B.Ç. yaralandı. Cip sürücüsü Gürsoy ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, bölgeye sevk edilen diğer sağlık ekiplerince yapılan müdahalelerinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hayatını kaybeden cipin sürücüsü Umut Gürsoy'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri, kazanın ardından olay yerinden kaçtığı öğrenilen pikap sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza anı kamerada

Öte yandan, meydana gelen kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ambulans ile çarpışan cipe, karşı yönden gelen pikap tarzı aracın da çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Sapanca, Sakarya, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5’i de üst üste yatıyordu Komşuları kahreden görüntüyü anlattı: Eve girdiğimizde 5'i de üst üste yatıyordu
08:39 Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil’in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı Bomba iddia: Mehmet Ali Erbil'in sunduğu Turnike programı yayından kaldırıldı
08:25 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan atıl durumdaki araziler için toplulaştırma hamlesi
08:00 Erdoğan yeniden aday olabilecek mi AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var Erdoğan yeniden aday olabilecek mi? AK Parti kurmaylarına göre bunun tek bir yolu var
07:42 Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var Kıyma yerine sakatat kullandığı iddia edilen 129 yıllık börekçiden açıklama var
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:12 Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı Üvey kızı ifşaladı: Evli adam, 17 yaşındaki kızla yakalandı
15:11 Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir Fatih Altaylı: Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak geri dönebilir
14:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad ile aynı zirvede
14:51 Sebze fiyatlarındaki artış “yok artık“ dedirtti Sebze fiyatlarındaki artış "yok artık" dedirtti
14:40 Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi Kremlin: Putin ile Trump telefonda görüşmedi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 10:07:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sakarya'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.