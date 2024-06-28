Sakarya\'da Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde duble yolda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaali- Karasu D-010 kara yolu Büyük Melen Cami kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karasu istikametinde ilerlemekte olan C.T. idaresindeki 54 NE 663 plakalı pikap ile D.Ö. kontrolündeki 54 KA 294 plakalı Mercedes marka otomobil kavşakta çarpıştı. Bu esnada sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 FCD 893 plakalı Opel marka otomobil de kazaya karıştı. Toplam üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler C.T. ile D.Ö. ve araçlarda bulunan M.S. ile F.R.Y. olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince yaralılar, Karasu ve Kocaali Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA