Sakarya\'daki Orman Yangını Bilecik\'e Sıçradı

Sakarya'da dün çıkan ve Bilecik'e sıçrayan orman yangınında ekipleri bizzat koordine eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, "Şu an net olmamakla beraber 2 bin hektar alanda yangının devam ettiğini tahmin ediyoruz" dedi.

Taraklı İlçesi'nde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına aldı. Halen kontrol altına alınamayan ve 62 hektar alanın kül olduğu yangın Gölpazarı İlçesi'ne bağlı Büyüksürmeli Köyü'nde 3 eve daha sıçrarken, ekipleri bizzat koordine eden Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer son durumla ilgili açıklama yaptı. Vali Sözer, "Rüzgarın etkili olması çalışmalarımızı sekteye uğratmakta ama tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla sahadayız. Özverili biçimde çalışmalarımız devam etmekte. Rüzgarın bugünde etkili olması bekleniyor. Yarın etkisini yitirmesi bekleniyor ve yağış beklentisi var elbette değişebilir ama biz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öncelik can güvenliği. Maddi ve tarımsal hasarlara ilişkin devletimiz gerekeni yapacaktır. Yangında 3 vatandaşımız olumsuz etkilendiği. Şu an net olmamakla beraber 2 bin hektar alanda yangının devam ettiğini tahmin ediyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK