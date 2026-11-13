Sakarya Geyve'de ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

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Sakarya'nın Geyve ilçesinde 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün yola çıkan motosiklete çarpması sonucu iki kız kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kız kardeşin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde aracın çarptığı motosiklette bulunan iki kız kardeşten biri hayatını kaybederken diğeri ağır yaralandı.

Tepecikler Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü B.B. (17) idaresindeki araç, seyir halindeyken yola çıkan motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan sürücü Aleyna Arslan (24) ile yolcu Aybüke Arslan (20) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Aleyna Arslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Aybüke Arslan'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİncelemeSakaryaGüncelGeyveYaşamSon Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Geyve'de ehliyetsiz sürücü motosiklete çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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