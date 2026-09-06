Sakarya Geyve'de kavşakta kafa kafaya çarpışma, 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Sakarya Geyve'de kavşakta kafa kafaya çarpışma, 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı

Sakarya Geyve\'de kavşakta kafa kafaya çarpışma, 1\'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araç ile SUV'un kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü Geyve Devlet Hastanesi'ne, 2'si Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde hafif ticari araç ile SUV tipi otomobilin kavşakta kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Geyve ilçesi Doğantepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.Y. idaresindeki 37 NZ 303 plakalı hafif ticari araç ile U.Y. yönetimindeki 34 TE 3410 plakalı SUV tipi otomobil kavşakta kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü Ş.Y. ile araçta bulunan C.Y. (56), D.Y. (33), B.Y. ve M.A.Y. (5) ile otomobil sürücüsü U.Y. yaralandı. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan 1 kişi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaralılardan 3'ü Geyve Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sebebiyle bölgede bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak sağlandı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Geyve'de kavşakta kafa kafaya çarpışma, 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sakarya Geyve'de kavşakta kafa kafaya çarpışma, 1'i çocuk 6 yaralı hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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