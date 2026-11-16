Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü son 1 ayda aranan 390 şahsı yakaladı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 390 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen bir aylık çalışmalar neticesinde ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı. Çalışmalarda ayrıca 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs ile 5-10 yıl arası cezası bulunan 22 şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 25 yıl, 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 4 ay cezası bulunan 1 şahıs ile "fuhşa yer temini veya aracılık etme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 390 aranan şahıs adli makamlara sevk edildi.