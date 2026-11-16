Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü son 1 ayda aranan 390 şahsı yakaladı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü son 1 ayda aranan 390 şahsı yakaladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda aranan şahıslara yönelik operasyon ve denetimlerde 390 kişiyi yakaladı. Bunlardan ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı, kesinleşmiş hapis cezası bulunanlar adli makamlara sevk edildi.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 1 ayda aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyon ve denetimlerde toplam 390 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince yürütülen bir aylık çalışmalar neticesinde ifadeye yönelik aranan 263 şahıs gözaltına alındı. Çalışmalarda ayrıca 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 100 şahıs ile 5-10 yıl arası cezası bulunan 22 şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan 25 yıl, 10 yıl 5 ay ve 10 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahıs, "dolandırıcılık" suçundan 19 yıl 4 ay cezası bulunan 1 şahıs ile "fuhşa yer temini veya aracılık etme" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 şahıs olmak üzere toplam 390 aranan şahıs adli makamlara sevk edildi.
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