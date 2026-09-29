Sakarya Karasu'da selde mahsur kalan 4 vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Sakarya Karasu'da selde mahsur kalan 4 vatandaşı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sakarya'nın Karasu ilçesinde aşırı yağışların neden olduğu selde mahsur kalan 4 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu, İçişleri Bakanlığının ekiplere teşekkür ettiği belirtildi.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen selde mahsur kalan 4 vatandaş, Sahil Güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Karasu ilçesi Darıçayırı mevkiinde aşırı yağışlar sonucu sel meydana geldi. Sel nedeniyle bölgede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi amacıyla AFAD Başkanlığı koordinesinde kurtarma çalışması başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında bölgede görevlendirilen Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-18) ile Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (Karasu/Koldestim), mahsur kalan 4 vatandaşa ulaştı. Vatandaşlar, ekiplerin çalışması sonucu sağlık durumları iyi şekilde kurtarıldı.
İçişleri Bakanlığının paylaşımında, AFAD ekipleri ile kurtarma çalışmalarını titizlikle yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür edildi. Kurtarma anlarına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
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