Sakarya Kaynarca'da iki katlı evde yangın çıktı, ekipler alevleri hızla söndürdü - Son Dakika
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Sakarya Kaynarca'da iki katlı evde yangın çıktı, ekipler alevleri hızla söndürdü

Sakarya Kaynarca\'da iki katlı evde yangın çıktı, ekipler alevleri hızla söndürdü
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesi'nde R.E.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü; yangında ölen ya da yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında evde maddi hasar meydana gelirken bölgede kısa süreli panik oluştu.

Olay, Kaynarca ilçesi Akbaşlı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.E.'ye ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı itfaiye aracı ve ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yangında yaralanan yada dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3. Sayfa, Kaynarca, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sakarya Kaynarca'da iki katlı evde yangın çıktı, ekipler alevleri hızla söndürdü - Son Dakika

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